居家型長照 中華郵政10月16日起試辦

2017-09-19 12:28

〔記者陳宜加／台北報導〕全台有超過1300間郵局、郵差人數更超過1.2萬人，由於台灣即將邁入高齡社會，加上長照2.0上路，交通部長賀陳旦曾提出構想，將郵局擁有社會信任等特性與簡易壽險結合，推出長照業務，以及主動關心長輩、協助送餐等。

中華郵政董事長、交通部政次王國材表示，目前中華郵政郵局、郵差已自發性敦親睦鄰，經多次開會討論，認為可以加強發揮服務網，提供「居家型長照」，即與全台郵局保戶結合後，空出郵局、郵政會館的空間，舉辦各項活動。

他舉例，空間可以舉辦歌唱活動、或帶保戶出去踏青，歡迎保戶參加，郵差也可以協助有需要的長輩領藥。他強調，現今許多老人不願意住進安養院，而希望能住在家裡，居家型長照取代過去「聚集型長照」，讓長輩到郵局參加活動。

中華郵政表示，目前郵局全台65歲以上壽險保戶，約有16萬人，預計於10月16日起試辦居家型長照，年底前由20個責任局各辦一次長者聯誼活動、共20場，明年再辦60場。這些活動預計為免費，活動內容由各責任支局規劃中。

交通部過去也規劃，應可透過郵差主動探視、送餐等方式，建立通報制度與照護網絡，完成長照最後一哩路。目前許多地方政府社會福利金均由郵局發放，很多老人都會到郵局來領，可與地方政府、當地鄰里合作，由郵差時常探視。