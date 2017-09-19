定紛止爭33年 峨眉鄉調解會主席曾彥仁獲總統感謝狀

新竹縣峨眉鄉公所調解委員會主席曾彥仁（左3）、調解委員張煥裘（右3）定紛止爭的熱心和能力，讓縣長邱鏡淳（中）等縣府官員豎起拇指按讚。（記者黃美珠攝）

2017-09-19 12:53

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣峨眉鄉76歲的調解委員會主席曾彥仁擔任「公親」幫人調解紛爭「不斷電」長達33年，榮獲總統蔡英文頒發感謝狀致謝，今天早上由縣長邱鏡淳代為頒發。

事實上該鄉調解會還有1名跟曾彥仁同樣服務長達30年的調解委員王月眉，不過她因身體違和，今天並未到場領獎。

至於另1名調解委員張煥裘則因服務年資有20年，跟全國另外124名相同資歷的調解委員們，一起獲得行政院長獎，今天早上也一樣由縣長邱鏡淳代為頒發。

縣府表示，行政院歷年都會針對資深、服務長達20年以上的調解委員頒獎表揚。總統則是首度向這些勞心排解民眾爭端的「公道伯（婆）」們致敬，所以特別頒獎表揚100個全國擔任調解委員30年以上的人。

現年76歲的曾彥仁原來從事廣告看板的工作，曾任3屆峨眉鄉民代表，因為備受鄉親倚重所以擔任起調解委員。33年的調解工作中，他有27年擔任該鄉調解會的主席，可見其人望之高。

曾彥仁說，峨眉鄉民風純樸，30年以前多半是處理因為繼承或是買賣衍生的土地糾紛，現在則多半是車禍事故的和解。他希望年輕人上路時多多心存求「平安」的念頭，就能盡可能遠離意外，真的不幸碰上了，也多平心靜氣好好對談，這樣才能順利達成共識。

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