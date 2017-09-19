老榮民遺愛人間 115萬元遺產捐贈榮眷及創世基金會

2017-09-19 12:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市8旬單身亡故榮民王貴生，生前省吃儉用留有遺產115萬餘元，3年前往生時即立遺囑，要將遺產捐給榮服處和創世基金會，今天在遺囑執行人陳秀鳳的見證下捐出。創世基金會新竹分會院長曾綿美說，這是基金會今年獲得最大一筆的個人捐款，感佩王貴生伯伯遺愛人間。

生於民國18年的王貴生，出生於中國江西省，隨著國民政府來到台灣，單身未婚的他，退役後省吃儉用，每個月只領1萬多元的就養金，晚年住在香山區，即使有慢性病高血壓及糖尿病，但仍樂善好施，經常捐款給榮服處，做為榮眷遺孤就學就養之用。

王貴生老伯伯3年前因病往生，享壽85歲，生前就立遺囑，要將所有遺產捐贈社會福利團體創世基金會及新竹榮服處遺孤，為社會公益團體注入愛心。

新竹榮民服務處處長萬勝雄說，目前榮服處照顧的遺眷有51人，每個月需要的經費約15萬元，先前靠老伯伯胡壽宏遺愛人間捐款500多萬元已用盡，如今王貴生老伯伯捐款的57餘萬元，將可繼續幫助遺孤順利就學。

萬勝雄說，榮眷遺孤中有孩子已念到台科大博士班，也有念新竹高中、新竹女中及清華大學研究所的，都是靠獎助學金支持，王貴生的大愛將可讓遺孤繼續獲得照顧。

創世基金會曾綿美說，基金會曾在王貴生老伯伯生前提供到宅服務，如今獲得王伯伯57餘萬元的的捐款，是基金會今年最大一筆個人捐款，讓募款不易的基金會有如天降甘霖般，可以繼續照護植物人。