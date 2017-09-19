民航局月底重提修正草案 星宇航空年底申請有望

2017-09-19 12:11

〔記者陳宜加／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒籌設星宇航空，預計今年底提出申請，但攸關新航空公司成立門檻的「星宇條款」，日前遭交通部退回，時程是否延後備受關注。交通部政次王國材昨天表示「樂觀其成」，星宇航空仍有機會按原定時程走。

民航局參考國外作法，改以能力、財力作為成立航空公司考量，提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，非航空業者成立航空公司，不再規定公司成立年限與「經營國際運輸或國際貿易五年以上」門檻；另須提出60億元財力證明。

但交通部日前將修正草案退回民航局，要求通盤檢討現行民航法規，針對國際市場變化，提出更具前瞻性的修正內容，外界解讀星宇成立恐得再等等。

不過，王國材昨天表示，張國煒對航空事業充滿熱誠，加上過去經營經驗與人脈，有助於節省成本與制定策略方向，對星宇航空樂觀其成，就交通部立場，樂見好的航空公司業者加入國際市場，也是國人之福。

交通部航政司長陳進生表示，現行門檻確實不合理，該修就修，修法也非針對個人。交通部希望民航局一併檢討相關民航法規，九月底重新提案。修法時程預計十月預告、最快十一月底、十二月初完成法制作業程序，即可公告上路。

民航局長林國顯也說，修改航空公司設立門檻已召開2次公聽會，取得共識，不會再修改，除改以財力與能力為考量，也必須要有3年以上經驗，以及航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊，另至少要有3架飛機。

「過去成立航空公司像參加大學聯考，入門很窄；未來歡迎有志者加入，但須通過嚴格『十八銅人』審查，方能過關。」林國顯指出，星宇提出申請後、進入籌備期，後續民航局將展開5階段審查作業，包括貸款、交機、訓練等面向。