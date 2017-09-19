電腦也會作畫 首幅人工智慧青花作品展出

周忠信創新計算美學展展出科技化的青花瓷效果。（記者歐素美攝）

2017-09-19 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕電腦也會創作畫畫？「周忠信創新計算美學展」即日起在陽明市政大樓展出！東海大學資訊工程系教授周忠信，結合數位科技與傳統青花藝術，舉辦創新計算美學展，共展出8幅作品，其中，作品「樹梢台中」運用人工智慧軟體「青花AI」自主創作，被視為全球第一幅由人工智慧自主創作的青花作品，展出日期只有4天，22日截止，要看要快。

東海大學資訊工程系教授周忠信表示，計算美學是10年來數位科技很重要的趨勢，如何把數位科技與藝術做結合，google在兩年前即用人工智慧做出一幅作品，並在紐約拍賣，這是很重要的趨勢，東海大學團隊最大特色是將人文與科技做結合，把數位科技加上計算美學做出一些東西，這次展出的8幅作品就是他們開發的軟體及藝術創作。

這次創新計算美學展出的數字青花作品，皆運用周教授團隊自行研發的「智慧水墨app」及「青花AI」及eMOCube等創新數位技術，eMOCube會將人們的7種情緒透過光影方式呈現，光的變化結合青花作品，除創造出計算美學的藝術價值外，更可對人們產生撫慰、安定、激勵、愉悅、放鬆的藝術療癒效果。

周忠信說，作品「樹梢台中」是利用東海樹梢、台中市大樓及天空的雲，由人工智慧自己創作，加上eMOCube（即情緒化的LＥＤ燈，把7種情緒用LED燈呈現出來），將傳統青花加上數位科技後產生有趣的變化，創造出未來式的青花、下一代的青花，當光影在變化就呈現不同的美感，讓觀賞者看時心情可以慢慢溫和下來。上面的雲，是AI自己想創作水墨裡雲滾來滾去的效果，結合eMOCube，就變成很特別的裝置藝術作品。

「天際七期」則是運用數學公式設計出來後，只要加入參數，就自動產生花紋，花紋看起來都很像，卻又都不一樣，沒有重複性，公式具有自我相似性，又不全然規則很清楚，就變成很漂亮的台中的天際線的效果；「傳唱東海」則是透過智慧水墨APP，將東海路思義教堂變化成宛如水墨畫中的山；「青瓷葉影」則是周忠信創作的畫，再經數位化處理，展現暈染的效果。

這次展出的作品共8幅，包括「傳唱東海」、「樹梢台中」、「天際七期」、「天青煙雨」、「雲捲宿墨」、「青瓷葉影」、「盤寫青花」及「編碼青瓷」。

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