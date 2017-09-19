北市家具街封街拚了 10/21.22日辦公椅接力比賽

2017-09-19 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕源起於日本商店家的辦公椅競速接力賽，繼台南、屏東相繼舉辦過後，台北市也將於10月21日、22日，在知名「家具街」文昌街封街舉辦，「2017樂活台北，競速文昌」系列活動即日起開放網路報名， 速度最快的前3組，可獲得最高1萬5000元的文昌街提貨券。

商業處長蔡宗雄表示，文昌家具街為台北市市著名家具領導商圈，不論是領先時代創新設計或是平實簡約風格、甚至平價卻充滿設計感的家具，都是設計師挑貨的首選之地，近50年的變遷發展出蔓延數百公尺的上百間家具店面，街道及店面整頓讓街容整齊美觀，以傳統風格的大街與現代化的店面交錯，形成獨特的人文美景。

而下個月將登場的辦公椅競速接力賽，將在10月21日、22日週末兩天，在文昌街內的通化公園登場。

文昌家具街發展促進會理事長劉松雄表示，藉由這次活動要讓消費者看到，由文昌家具街出品的辦公椅造型精美、堅固耐用，還可以體驗辦公椅在馬路上飆速的快感及與親朋好友一起競速的樂趣，邀請上班族們來一起參加飆速辦公椅競賽，活動採網路方式，報名網址。

此外，活動當天更有其他精采活動，例如「手創獨一無二個性DIY」課程，由藝匠達人教導民眾製作家飾木藝品、文昌板凳，更邀請家具達人開設講座指導民眾挑選家具的「眉眉角角」，只要參加講座，就有機會用999元超值價帶回萬元家具。更多活動資訊請至「台北市文昌家具街發展促進會」粉絲團或「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團查詢。