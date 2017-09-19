連假出遊商機大 訂房平台推1元競標台日韓泰萬元民宿

訂房業者平台推出臉書直播競標活動，用1元就有機會入住超優質民宿。圖為首爾金河酒店，四人房3晚入住價超過1萬元。（業者提供）

2017-09-19 11:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年中秋節與雙十連假接近，只要多請幾天假就能趁機出遊，有訂房業者瞄準連假出遊商機，推出「萬元旅宿1元起標」的直播活動，民眾參加直播就有機會用1元入住總價值超過10萬元的台、日、韓、泰等10家人氣民宿。

亞洲旅宿訂房平台AsiaYo表示，看準民眾連假出遊商機，今年特別推出台、日、韓、泰 10 間人氣爆棚的民宿旅店，總價超過 10 萬元，通通一元起標，同時設定5折價為競標上限，讓每間住宿最高也不超過 5 折優惠價，直播期間，只要動手公開分享直播，或留言競標，就有機會免費獲得東京「恐龍機器人酒店」雙人住宿。

AsiaYo推出的10大熱門民宿包含日本東京、大阪、京都等熱門地段的房間，像是網路高人氣的「澀谷日和」也是競標項目之一，平常3晚雙人住宿原價逼近1萬8000 元；還有座落在韓國首爾流行尖端「弘大商圈」裡的「金河旅宿」，四人房3晚住宿價超過1萬元，全都有機會用1元入住。

AsiaYo表示，「萬元旅宿一元起標」的「一元你的旅遊夢」Facebook 直播競標活動將在明天晚上8點半線上開標，有興趣民眾可至平台臉書粉絲專頁搜尋。