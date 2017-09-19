目睹罕見「山神級」百步蛇 老外驚呼：我的老天母阿

熱愛蛇類的外國網友親眼目睹超巨型百步蛇，樂的他喜孜孜地大呼「我的老天母啊」。（擷取自網友臉書）

2017-09-19 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕熱愛台灣蛇類的外國網友墨菲（Murphy）本月11日晚間行經拉拉山某道路時，突然在路邊看到一條體型非常巨大的百步蛇，令他不禁驚呼「我的老天母啊（holy mother of god）」，墨菲說，這是他這輩子看過最大的百步蛇（hundred pacer），至少有1.8公尺長。

墨菲接著表示，自己帶著「滿滿的敬畏之心」近距離觀賞這條巨大百步蛇，他隨後也在臉書上開啟直播，要把喜悅分享給觀眾們。影片顯示，由於擔心百步蛇遭來往車輛輾過，墨菲最終拿蛇鉤輕輕將牠趕回路旁的自然山林，避免象徵山神的百步蛇受人類文明所傷。

影片經分享至臉書社團「野生蛇相」後引起熱論，許多熱愛蛇類的網友們紛紛羨慕地說「這種大小的野生百步蛇，一輩子都不見得碰的到一次」、「這條大小是山神級！！」、「果然有王者風範」、「難怪叫山神，美哉」、「有神快拜」、「去找好多次了，都沒有這個大獎」、「踩到幾次狗屎能換到這種幸運？見到神啦！」。

百步蛇又名尖吻蝮，是一種排毒量大、攻擊性與毒性都很強的大型蛇類，被視作亞洲最危險的毒蛇之一。台灣原住民中，排灣族與魯凱族均崇拜百步蛇，其中排灣族更將其視作山神的化身，這也是為什麼會有熱愛蛇類的網友們一看到影片，便不約而同將其喚作「山神」。

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