酸館長粉絲「文盲嗎」 她聲援信妙禪的曾之喬、毛弟

「佛教如來宗」創始人妙禪。（圖取自YouTube）

2017-09-19 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人妙禪，日前被爆接受信眾集資4000多萬元購入2輛勞斯萊斯「供養」，引發外界議論。信眾之一的藝人曾之喬與「毛弟」邱宇辰則被網路健身紅人「館長」陳之漢在臉書直播，點名批評是「認賊作父」。

對此，同樣是網路紅人的陳沂在臉書PO文聲援曾之喬與毛弟，還因妙禪事件被館長的粉絲罵，讓她不滿的酸「別讓館長丟臉以為他的粉絲都是文盲」。

陳沂表示，她認為任何宗教信仰都應該被尊重，在沒有證據證明妙禪真的是「神棍」之前，只能說它就是一個信仰；而「毛弟認為送妙禪名車就像孝敬爸爸一樣，沒有錯，哪來的大逆不孝助紂為虐？大逆不孝是說毛弟對親生爸爸不好，但他對爸爸好不好你知道嗎？」。

陳沂也指出，曾之喬也只是單純分享自己信妙禪後人生轉變，並沒有鼓勵大家入教，因此，要不要信仰是每個人的自由，想信就去信，覺得豪洨就不要，「不需要去罵那些想要相信的人，他們真的沒有錯！」。

毛弟力挺妙禪。（資料照，百鴻揚娛樂提供）