薛雲峰發起客語創字運動 臉書笑翻客家鄉親

2017-09-19 11:39

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕「給豬按羊」、「鴨黑媽該」、「天仙噸」...你知道這些是在說什麼嗎？現住新竹的台北市客家文化基金會研究員薛雲峰，在臉書上發起客語創字運動，把台灣客家鄉親慣用的客家話以相近漢字寫出來，看起來無厘頭且笑話百出，但卻相當實用。

出身苗栗縣、因工作定居新竹縣的薛雲峰，是台大國家發展研究所畢業的博士，曾任媒體主管、大學助理教授，他的《快讀台灣客家》一書，被譽為了解當代台灣客家歷史文化的經典之作；台北市政府客家事務委員會主委曾年有日前延攬他到客家文化基金會，擔任高級研究員，協助在都會區推廣客語。

薛雲峰說，所有的漢字都可以用客語唸，但約有2成的客語無法找到相應漢字，他乾脆就把漢字當拼音字母，讓大家一看便會唸客話，例如四縣腔的「媽該」是「什麼」的意思，「鄒媽該」就是「做什麼」，「鴨黑媽該」是「這是什麼」。

用這種方法為客語創字感覺相當好玩，例如「給豬按羊」是「那就這樣」，「髒樓醫療」是「再來玩」或「再見」，「阿美歐伊」是「我的媽呀」，「天仙噸」是「電線桿」，「黑莓」是「是啊」。

薛雲峰的創意獲得客家鄉親的熱烈迴響，有人回應「厚告」（好玩），也有人回「省猛」（謝謝），還有人建議他乾脆開個直播頻道教大家「講客」，他的這篇「客語創字」也因此在許多通訊軟體裡的客家群裡組瘋傳，不少客家鄉親是邊笑邊看。

薛雲峰說，他想出這些算是拋磚引玉，拜託客家鄉親大家一起想，想出有趣又好玩的雙關語，這樣不但教別人學會客語，客家能見度也就自然因此提高。