頭城搶孤今晚登場 翻上孤棚獎金15萬元創新低

今天上午7點，頭城各里製作的13支孤棧陸續進行吊掛作業。（記者林敬倫攝）

2017-09-19 11:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城搶孤將於今晚11點登場，共12隊參賽，蘭陽博物館也首度組隊參加，不過今年翻上孤棚得的獎金將創史上新低，僅有15萬元，較去年少了5萬元；中元祭典協會理事長柳萬順說，為讓搶孤登錄無形文化資產，必須降低商業化性質，才會逐年遞減提供的獎金，未來不排除繼續降低的可能。

傳承200多年的頭城搶孤今天晚登場，上午7點各里製作的13支孤棧陸續進行吊掛作業，飯棧離地高度約為20公尺，孤棧離地高則約33公尺，約13層樓高，孤棚由12根孤棚柱組成，棚上則有13座孤棧孤，棧上綁著臘肉、鴨賞、魷魚等祭品，要饗宴「好兄弟」們，讓他們飽食後回到陰間，祈求平安。

上午由地位最高的福成里三官首棧率先吊掛，預計12小時後，吊掛作業就可完成，深夜11搶孤就會熱鬧開鑼，不過，今年主辦方提供的獎金創史上新低，翻上孤棚給予15萬元獎金，較去年少5萬元，加上割下2枝順風旗共10萬元獎金，共可拿25萬元，至於各里提供的加碼獎金，則在晚間才會出爐。

柳萬順指出，頭城搶孤是台灣最盛大的民俗活動之一，遲遲沒辦法登錄無形文化資產相當可惜，為符合登錄條件，必須降低活動商業性，今年才會降低提供的獎金數，未來也不排除持續降低的可能性。

有地方人士透漏，降低獎金不是解決問題的辦法，主辦單位應該思考，讓全縣12鄉鎮都參與搶孤，獲勝隊伍得到的獎金，當作地方公共建設基金，如此就可降低商業性質，也不會讓活動失去參與誘因。

孤棧上綁著臘肉、鴨賞、魷魚等祭品，要饗宴「好兄弟」們，讓他們飽食後回到陰間，祈求平安。（記者林敬倫攝）