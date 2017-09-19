福衛5號照片模糊 科技部：對焦系統不如預期

台灣首顆自主研發的衛星福衛5號，在成功升空後，拍攝照片卻模糊不清。（太空中心提供）

2017-09-19 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首顆自主研發的衛星福衛5號，在成功升空後，拍攝照片卻模糊不清。科技部對此透露，初步分析看來，是對焦系統不如預期，但影像的擷取壓縮都沒問題，可能是遙測取像儀的焦距有偏移的狀況。

離焦狀況將透過溫控等3方法改善

台灣首度完全自主研發的光學遙測衛星福衛5號，上月成功發射後，卻出現拍攝照片有模糊的狀況，並出現大大小小的「光斑」，顯示其拍照功能恐已失能，國研院國家太空中心上午11時召開記者會，指稱目前確定已有離焦的狀況，將可透過溫控等3方法來進行改善。

太空中心指出，福衛5號所有的功能已檢測完成，大部分的裝置均正常運轉，唯一的問題就是遙測拍照部分產生離焦狀況，並出現光斑，強調目前須進一步檢測，確定焦距是過長或過短後，再透過溫控等方式加以改善。

太空中心表示，除溫控，此狀況還可透過調整衛星高度與影像調校等後續作為來改善，並非外傳毫無補救辦法的「完全失能」。

綜合媒體報導，科技部指出，福衛5號於9月8日開始，就使用遙測取像儀對地試照，影像傳回地面時很順利，並由太空中心處理。科技部說，取像儀焦距也許有偏差，因此目前正進行調整對焦，太空中心也在地面做各種模擬測試，以提升影像品質。

至於傳回的影像有條紋出現，科技部解釋，這是晶片感應不同所造成，利用影像處理軟體就可以修正，不會影響清晰度，並強調太空中心沒有疏於對CMOS影像感測器進行校準。

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