愛的加持！南投長照居服員及低收入戶可免費打流感疫苗

2017-09-19 10:59

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著流感流行季節到來，今日南投縣府對外宣布，配合中央政策，10月1日起展開公費流感疫苗施打工作，且在國光生物科技公司捐贈900劑疫苗下，將創各縣市之先，把居家服務員與低收入戶民眾也納入公費接種行列，相信居服員本身抵抗力增強後，有健康的身體也才能照顧更多的人，並將可能的交叉感染率降至最低，可說是一舉多得。

縣府今日上午9時許，舉辦流感疫苗捐贈儀式，縣長林明溱在衛生局長黃昭郎等人陪同下，代表縣府接受國光生物科技公司總經理留忠正捐贈的900劑疫苗，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢、南投縣醫師公會理事長許鵬飛及相關社福機構與社團代表也都到場觀禮，儀式簡單隆重。

林明溱指出，為維護縣民健康，今年提高疫苗採購量，從之前7萬7870劑，一口氣提高到13萬6600劑，即每4人就有1人可以接受接種，加上國光生物科技公司贊助流感疫苗900劑，將提供長照居家照顧服務員及縣內19歲至49歲低收入戶民眾每人1劑免費接種，讓防疫更臻嚴密，縣府也將視疫情狀況，隨時提高疫苗儲備量，讓縣民健康更有保障。

衛生局長黃昭郎表示，接種流感疫苗，是預防流感最有效的方法，全縣可提供接種流感疫苗的醫療院所包括各鄉鎮市衛生所在內，總共有104家，相關資料民眾可上該局官網查詢。