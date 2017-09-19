高鐵9/30、中秋國慶連假加開班車

2017-09-19 10:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵10月3日至11日的「中秋暨國慶疏運」期間，為加強服務旅客返鄉及旅遊需求，經檢視運能調度後，決定再加開南下6班、北上4班列車，並於9月21日凌晨0點開放購票。另外，配合9月30日調整為上班日，當日高鐵公司將於通勤時段，增開2班次列車。

連續假期人潮眾多，台灣高鐵公司提醒旅客，預先訂票後，多加利用超過1萬家的便利商店售票據點、高鐵「T-EX行動購票」APP的便利服務，提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

再加開列車包含10月6日下午1點25分、3點50分、晚間8點50分、10月7日上午7點50分、中午12點50分、下午2點50分，從南港站發車的南下列車；10月10日上午11點45分、下午1點45分、晚間8點45分從左營站發車北上，及晚間9點51分台中站發車北上的站站停列車。9月30日加開列車，則於上午6點45分從左營站及台中站，各開一班北上列車。

另外，高鐵10月3日起，每天由左營站開出的首班北上列車，將提早為清晨5時50分發車，沿途停靠台南、嘉義、雲林、彰化、台中、桃園、台北及南港車站。台中以南各站旅客搭乘該班列車，可在7時26分抵達高鐵桃園站、7時44分抵達台北站；中、南部旅客有清晨搭機出國或北上商務洽公需求時，可多加利用。