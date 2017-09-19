為了老員工 78歲朱金鴻退不了休

高雄市老字號江浙菜祥鈺樓78歲的老闆朱金鴻，想退休養老又為了老員工而退不了休。（記者張忠義攝）

2017-09-19 10:25

〔記者張忠義／高雄報導〕78歲的朱金鴻，真是勞碌命，都已經準備退休飛回美國養老了，卻怕老員工們失業，又咬牙苦撐下來。

高雄市有名江浙菜館不外乎是祥鈺樓，老正興、家鄉樓等這幾家老字號，但隨者景氣蕭條，家鄉樓、老正興這幾年來相繼吹起熄燈號後，高雄市就只剩三多路的祥鈺樓還維持者道地江浙菜。

由於朱金鴻老闆年事已高，現今景氣低迷，來台旅遊中客卡關，生意愈來愈難做，就想結束經營25年祥鈺樓，今年6月就向20多名員工發出300多萬元的資遣費，準備飛回美國養老，因許多待了十多年的老員工多次哀求，盼收回成命，否則家庭生計很難維持，他只好7月起恢復營業。

朱老闆為了老員工，只得咬牙苦撐，也順勢推出道地上海本幫菜，包括荷葉粉蒸排骨、八寶鴨、冬瓜元盅湯 等十多道新菜，刺激饕客味蕾，藉以開拓新客源。

每年秋節前都吸引許多老主顧上門訂購的「蘇式月餅」，由於不含防腐劑，皮薄餡滿，新鮮烘焙製作的手工月餅百吃不厭，多年來在市場上屹立不搖，甚至月餅包裝盒獨樹一格，特別受到懷舊者喜愛，更增添中秋氣氛。