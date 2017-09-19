3年作25次子宮鏡！林口長庚291件檢查被核刪

健保署長李伯璋19日說明長庚子宮鏡濫用調查結果。（記者張嘉明攝）

2017-09-19 10:10

〔記者林惠琴／台北報導〕日前林口長庚醫院遭爆疑濫用子宮鏡檢查，造成孕婦腹中胎兒成死胎，衛福部進行調查於今日發布結果，健保署共計抽審404件病例，其中，高達291件被認定為非必要檢查等原因而核刪，比率達72%，並有一名婦人3年內接受25次子宮鏡檢查，高達20次被認定屬非必要檢查而要追回給付。

針對林口長庚醫院疑濫用子宫鏡檢查一案，健保署表示，該署北區業務組委託專業婦產科專家進行病歷抽審，鎖定該院近3年執行率高的醫師，以及病患重複檢查逾10次以上的個案，共計抽審404件，有291件被核減，理由包括非必要檢查/不符健保適應症、過於頻繁/重複檢查等，待行政調查完成後，將進行追扣給付。

此外，健保署以每季執行1次子宮鏡檢查為標準，近3年接受重複子宮鏡檢查逾12次以上的病人進行歸戶，發現共有5名病人，包含林口長庚醫院4人、台大醫院1人，其中，林口長庚醫院更有一名病患3年共接受25次子宮鏡檢查，專家審核認為有20次屬於非必要檢查而進行核刪。

健保署分析資料顯示，全國各醫學中心近3年婦產科門診就醫人數平均每年約55萬人，林口長庚醫院約8萬人，占全國15%；在子宮鏡檢查方面，醫學中心每年平均檢查數為1.85萬人，林口長庚占0.88萬人，為全國受檢人數47.4%，若進一步從婦產科門診病人接受子宮鏡檢查的比率來看，各醫學中心的平均受檢率為3.35%，但林口長庚醫院比率為10.5%。

健保署強調，會將結果提供給林口長庚醫院檢討，並做回應與正向溝通，同時希望婦產科醫學會能藉此訂定子宮鏡檢查相關治療指引。

對此，林口長庚醫院發言人黃璟隆強調，做得次數多不代表有問題，有時屬於治療性，對於病人反而較好，其他細節待稍晚院方收到衛福部相關資訊後，再統一回應。