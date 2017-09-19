那些農業體驗值得一遊？ 台東縣農會評選報你知！

民眾體驗採收紅龍果。（記者張存薇攝）

2017-09-19 09:10

［記者張存薇／台東報導］台東縣不但農漁特產豐富，體驗遊程也很精彩！為了吸引更多遊客體驗在地農漁村之美，台東縣農會舉辦「創新農業體驗活動開發競賽」，全縣12個農戶、社區挑戰，最後由池上米鄉休閒農業區阿裕果園紅龍果全體驗拿下冠軍。

民眾親手做梅子豆腐乳。（記者張存薇攝）

縣農會指出，台東縣各農會、休閒農業區及小農提供上百種農遊DIY，除了配合作物採收時節，更要不斷創新，提供新玩法，讓遊客能一遊再遊、每次到台東都有不同驚喜！

在柚樹下做DIY ，很有趣。（記者張存薇攝）

這次參與競賽的共有12處農戶、社區，其中東海岸線、延平鄉首度加入，由評審實地走訪、體驗後，結果今天出爐，池上休區、池上鄉農會輔導的阿裕果園提供紅龍果導覽解說，還讓遊客採收果實，再用來製作果醬、果皮加果汁則可作為拓印手帕的材料，一點都不浪費，獲評審一致肯定拿下冠軍。

遊客親手做檸檬香茅麻糬。（記者張存薇攝）

東河鄉農會、北源社區合推的「柚子狂想曲」帶領遊客在柚子果園裡採果、做果醋，遊程完整有趣，獲第2名。台東地區農會、高頂山休閒農業區合推的金銀花農莊檸檬香茅麻糬體驗，遊程包括種香茅、採收香茅及親手做麻糬，加入與餐飲業者異業結盟元素，也獲第2名。

遊客親手做檸檬香茅麻糬。（記者張存薇攝）

延平鄉產銷合作社「享鳳」遊程可體驗做鳳梨醋、鳳梨酥，池上鄉農友吳山花帶遊客做梅子豆乳、梅子冬瓜等，卑南鄉山豬園咖啡則設計有趣的「綠原酸焗野蛋」，均獲第3名。

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第4名包括鹿野鄉碧蘿園則有難得一見的緊壓茶DIY、成功鎮農會丁一的家海景民宿推檸檬香茅蒸餾、池上鄉復興社區檸檬體驗、關山米國學校米食糕點DIY、；第5名為卑南鄉梨迦初走「茶魚飯候」遊程、長濱鄉南竹湖社區的古道趴趴Go遊程。