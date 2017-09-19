週五有鋒面通過 吳德榮：北台灣氣溫略降

氣象專家吳德榮表示，今晨最低溫大致比昨日略為回升，大約在23度左右。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-19 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今各地普遍多雲到晴，但花東、恆春半島水氣稍多，今天不定時會有短暫雨發生。氣象專家吳德榮表示，今晨最低溫大致比昨日略為回升，大約在23度左右。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，18日晚間8時泰利颱風變性為「溫帶氣旋」，至於為何有的颱風減弱成「熱帶性低氣壓」，有的則變性為「溫帶氣旋」，吳德榮說，基本上熱帶性低氣壓仍然維持颱風的特性，只是近中心平均風速減弱至未達颱風的標準（<17.2米/秒）；但溫帶氣旋結構改變成不對稱，且向西傾斜，高層低壓在低層低壓的西側，並且形成鋒面系統。

吳德榮指出，能量的主要來源不再僅只是積雲的潛熱釋放，而是中緯度南暖北冷的溫差，轉換成其發展的動能。颱風在低緯度遇不利因素，減弱為熱帶性低氣壓常會持續減弱；但在中緯度轉變為溫帶氣旋，則因另有能量來源常維持颱風強度的風速，繼續為中緯度國家帶來威脅。

另外，吳德榮說，從歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至週四（19至21日）西半部上午晴朗穩定，午後山區有局部短暫陣雨；台東、花蓮及恒春半島有局部短暫陣雨的機率。西半部白天最高溫約在34、35度；週三、四（20、21日）清晨最低溫約在24度左右。週五、六（22、23日）非常微弱的鋒面、從北部海面通過，冷空氣很弱，北台灣因雲多偶飄雨高溫略降2、3度，北部低溫及各地氣溫幾乎沒有變化。

週日至下週二（24至26日）各地恢復多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨；西半部白天最高溫約在34、35度；清晨最低溫約在24度左右，日夜溫差仍在10度左右。