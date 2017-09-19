今北部日夜溫差大 台東、屏東大雨特報

今天各地晴朗穩定，清晨北台灣低溫約23至24度，清晨較早出門會感到涼意，騎車上班民眾可加穿薄外套，其他地區則約26至28度。（資料照）

2017-09-19 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19日）天氣穩定晴朗，各地普遍多雲到晴，但花東、恆春半島水氣稍多，不定時有短暫雨發生，尤其恆春半島、台東地區有時雨勢稍大，中午過後，南部地區及各地山區因為熱力作用的關係，也可能降下短暫陣雨，氣象局清晨也針對台東、屏東2縣發出大雨特報。

中央氣象局指出，今天清晨北台灣低溫約23至24度，清晨較早出門會感到涼意，騎車上班民眾可加穿薄外套，其他地區則約26至28度；不過白天高溫仍可達到31至34度，整體仍為日夜溫差較大，早出晚歸請注意別著涼。

空氣品質部分，今天馬祖、雲嘉南及高屏局部地區達紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。。

氣象局表示，現在時序已進入秋天，北方系統逐漸活躍，未來持續注意是否有鋒面系統影響台灣天氣，依目前資料，26至28日西半部地區仍以山區午後雷陣雨的天氣型態為主，迎風面的東半部地區則要留意局部性的短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 25 ~ 33 28 ~ 33 25 ~ 31

今天各地天氣晴朗穩定，但花東、恆春半島水氣稍多。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）