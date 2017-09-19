09/19 各報重點新聞一覽

2017-09-19 06:15

自由時報

傳回照片全失焦 福衛5號恐失能

造價高達五十六億、也是首顆由台灣完全自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」上月發射升空成功。依原設計，此衛星應可在離地球七百廿公里的軌道高度上，拍下地球表面黑白解析度兩米的清晰照片，不過，據了解，福衛五號九月七日已傳回首批遙測影像，照片卻均模糊不清，國家太空中心近日以遙控校準仍無改善，而因衛星升空後即無法回收地面進行維修，此衛星拍照功能恐已「失能」。

詳見傳回照片全失焦 福衛5號恐失能。

小學霸凌她 33年後全班道歉 一句「早就原諒大家」同學全淚崩

畢業卅三年第一次開同學會，為的是一起向當年被大家霸凌的女同學道歉！霸凌人的來了，為自己小時候不懂事道歉；沒聲援的人來了，為沒敢伸出援手不斷內疚自責。被霸凌的人卻說：「謝謝你們還記得我，我早就原諒大家了！」大家哭成一團，為懺悔、反省哭，為原宥、寬容哭，為找回感情，痛快大哭一場！

詳見小學霸凌她 33年後全班道歉 一句「早就原諒大家」同學全淚崩。

救國團召集人：救國團資產應還國家

最高法院今年二月判定，中國青年救國團總部位於台北市中山區精華地段的「志清大樓」為國有財產，救國團日前已陸續搬入新租賃的民權東路辦公室。救國團召集人白秀雄昨接受本報專訪時表示，救國團成立六十五年，正值重要轉捩點，應轉為基金會組織，受更嚴謹監督，資產若經黨產會聽證會調查是國家的，就該歸還國庫；救國團名稱應改為「中華青年服務團」，決策圈應納入年輕人，增加公民參與。

詳見救國團召集人：救國團資產應還國家。

蘋果日報

光頭狼「看到小孩就有衝動」出獄52天 性侵10歲男童

性侵慣犯出獄五十二天再犯案！新北巿一名光頭男，兩度犯下性侵幼童案入獄十餘年，監獄治療評估報告量表中，認為「呈現中高度再犯率」，但出獄前半個月，獄方由心理醫師、社工等專家組評估小組，並未給予刑後強制治療建議。該男七月底出獄，前天就在宜蘭犯下性侵十歲幼童案，被捕後遭聲押獲准；被害幼童家長痛罵：「根本不該讓他出獄，竟讓他趴趴走。」婦女團體批：「評估制度出問題了。」

破功 毒蛋竄台北早餐店

防堵芬普尼毒蛋破功。台北市衛生局昨公布最新抽驗結果，日前未主動通報雞蛋來源畜牧場不合格而挨罰的北市永吉蛋行，上周一向台南市振崑畜牧場進貨1.8萬顆蛋，該批蛋被驗出殘留芬普尼10ppb違規，已令業者全面回收近5.6萬顆振崑雞蛋。台南市動保處在振崑現場發現4罐未經核准的殺蟲劑，已送驗並交由台南地檢查辦，已知台北、台南至少8萬顆蛋須銷毀。

聯合報

一例一休修法將提政院版 拚年底完成三讀

對於各方都非常注目的一例一休修法問題，民進黨行政、立法兩方面昨天終確定關鍵作法和時程。兩院昨舉行政策協調會報，在民進黨立委要求下，行政院決定提出相對應的勞基法修法版本。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，希望政院版在十月底前送到國會，力拚年底前完成三讀。去年底才完成修正的勞基法，今年底又將有新的內容。

外交人員健康受損 美擬關閉駐古巴使館

美國國務卿提勒森十七日表示，美國駐古巴外交人員因為不明原因健康受損，美國政府正考慮關閉駐古巴大使館。古巴總統勞爾．卡斯楚否認古巴政府涉及此事，還罕見的允許美國聯邦調查局（FBI）人員前往古巴進行調查。

中國時報

日圓貶！日車降 日團漲 赴日買房增

日圓大跳水，對新台幣迸出2個月新低點來到0.2726，「日圓症候群」萬箭齊發！日系進口新車降價1成，鳴了日貨降價第一槍；想到日本玩？日本線訂位率飆破9成，年底前賞楓團費喊漲至少3,000元；想到日本置產？日本物件詢問度暴增1倍，又以退休族群最熱衷。

34農地違章工廠 首波拆17家！另17家有農照 暫逃一劫

農委會將拆除去年5月20日後新增的農地違章工廠，原本首波拆除名單有34家，但昨日經跨部會討論，發現有17家工廠的建築部分領有農用建築建照，實際違規增建部分還有待丈量釐清，暫逃一劫，因此首波拆除名單縮減至17家，其中8家位於彰化縣。