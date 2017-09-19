獨家》對不起！33年後的同學會大家忙著說抱歉

同學為了跟許同學道歉，有人還剃了光頭以示誠意。（廖蒼隆提供）

2017-09-19 00:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕33年後首次開國小同學會不是新聞，但是參加同學會的人卻一一與其中1位女同學擁抱，可說是絕無僅有。這個同學會是33年前台中市北屯國小六年七班，30名參加的同學一起感動與懺悔的淚水。

任教國立中興高中的賴香君用了很多力氣幫忙找到失聯33年國小同學，她先在臉書找到1位同學，兩人就決定找到班上其他同學，然後開畢業後首次的同學會。因為有人搬家、換電話，透過網路找到的人很有限，最後是請同學在台中市龍井戶政所的家人幫忙，才找到分散在國內外的45名同學，並有30人答應出席，其中1人就是大家最希望見到的許同學。

這位讓同學們最惦念的許姓女同學在小五、小六時是班上其他人欺凌的對象，家境不好，長得也不出色，還被男生取了外號叫「ET」，經常捉弄她，把椅子挪走讓摔到、排路隊時在後方飛踢掉其書包，男生欺凌她，其他女生則不敢挺她，怕也被男生當成同夥霸凌。

「當我當了老師後，才知霸凌的可怕，可能會摧毀一個孩子！」賴香君常常想起國小時未能幫許同學一把，內心充滿歉疚，無獨有偶，很多同學對33年前的記憶都留在「班上霸凌許同學」。

這次同學會的超級任務就是找到許同學，並說服她來參加，讓同學們有機會當面道歉。其中男生侯智銘更發願「許同學來，我就理光頭來跟她道歉！」。

賴香君說，上月22日開同學會，許同學不但參加，還感謝同學邀請她來，更說「這些年好想念大家」，也包括理了光頭的侯智銘，每個與會的同學都一一與許同學擁抱、誠懇地跟她道歉。

許姓同學當天的態度始終溫暖，她說：「其實我早就原諒同學們，因為知道那時大家只是年紀小不懂事！」她的話讓同學們又哭成一團，賴香君說，會後大家都笑說這是「眼淚最多的同學會」。