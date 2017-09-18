墾丁旅遊業「凜冬將至」！ 暑假到訪人數壞壞壞

2017-09-18 22:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九份老街近期出現「擠爆」畫面，看在旅遊人次「雪崩」的墾丁地區業者眼裡無限唏噓，因為墾管處最新資料統計，恆春半島今年暑假（7、8月）旅遊人次約93萬餘人，是近5年來首度跌破百萬，對比去年113萬減少，對比104年前動輒160幾萬的暑假旅遊人次消退近一半，業者大嘆「Winter is comong（凜冬將至）！」。

這樣的數字，因鵝鑾鼻、貓鼻頭兩景點有中客團及重複計算疑慮，不少民眾認為有失真之嫌，但扣除兩景點人次，暑假旅遊人次仍從104年的88萬餘人下滑至去年72萬餘人，今年再下滑至62萬餘人，呈現連續下滑走勢。

對「寒意」感受最深飯店旅宿業者們，一方面希望能有「正面消息」，卻又在財報中搖頭嘆息，不僅飯店營業額普遍比104年大減30%，連影響最少的頂級旅宿都有5％左右影響。

屏東縣民宿協會理事長林榮欽認為，近年廉航興起，多數班機卻都在北部的機場起降，到墾丁得加上昂貴高鐵或長途拉車，自然形成距離近的九份塞爆，期盼政府能規劃增加小港機場航班，不僅有利於墾丁旅遊，更能帶動南部整體觀光。

一名資深旅遊業幹部則苦笑說，「墾丁今年幾乎利空出盡，只要保持好環境，維持好服務及平實價格，應該不會更壞了！」