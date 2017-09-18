繽紛色彩的眼球經濟 麻豆手作水果冰棒夯

水果冰棒，色彩繽紛十分漂亮。（記者楊金城攝）

2017-09-18 21:12

〔記者楊金城／台南報導〕把新鮮水果製成冰棒，色彩繽紛十分漂亮，麻豆「布莉克」手作水果冰棒經營策略是「眼球經濟」，色彩繽紛的水果冰棒先吸引消費者目光，好吃再次吸引顧客上門，不但在網路爆紅，更在台北、高雄、台南、桃園的百貨公司、購物商場賣的嚇嚇叫。

「布莉克」手作水果冰棒，目前共研發22款口味，有芭樂、芒果、西瓜、哈密瓜、鳳梨、柳橙、草莓、奇異果，價錢在60~80元，在麻豆文旦產地，今年還加入文旦柚（1支柚子冰棒40元），也可以加上巧克力、提拉米蘇、餅乾，水果冰棒不只吃得到冰棒內的果肉，冰棒五顏六色，顧客說，好捨不得吃下冰棒。

經營「布莉克」手作水果冰棒的是洪英哲，他從小就愛吃冰，長大後乾脆自己做冰棒，誓言要做出「不一樣的棒」。

為實現小時候的夢想，賣冰門外漢的洪英哲和太太投入600多萬元購買製冰機器，還去上課學習製作水果冰棒，有夢想、就堅持，因標榜真材實料，「布莉克」品牌水果冰棒總算打開知名度，今年用水果冰棒搶攻百貨公司、商場的業績不錯。

「1支水果冰棒價錢在60~80元，相當於1個便當，不便宜」洪英哲說，做的美觀又好吃，把手作水果冰棒做成品牌有價值，才能開創市場，更沒想到冰棒像高級冰淇淋也能在百貨公司駐點販售。