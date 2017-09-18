別開生面 台南北門首辦虱目魚選美比賽

現在吃台南虱目魚，正著時、最美味。（記者楊金城攝）

2017-09-18 20:26

〔記者楊金城／台南報導〕現在吃台南虱目魚，正著時，其中北門虱目魚養殖面積1500公頃，許多人也不知道虱目魚養殖分鹹水、半鹹水和淡水，北門區農會23日將在北門南鯤鯓廟首次舉辦虱目魚美味比賽，比外型、比美味，另辦虱目魚創意料理饗宴，60桌已被預訂一空，當日還有西瓜綿虱目魚丸湯、虱目魚碗粿免費品嘗。

台南市養殖虱目魚面積約有5200公頃，是全台最大虱目魚產地，虱目魚產區在七股、北門、將軍、學甲和安南區，其中北門區就有1500公頃。

北門區農會總幹事洪明農說，虱目魚營養價值高，抗病強，先民將海裡的鹹水虱目魚變成養殖魚種實在真厲害，台南虱目魚產季從9月開始，現在吃、最美味。

目前北門虱目魚的產地價約在1台斤40元上下，台南市農業局和南市5大產區的公所，今年將舉辦第6屆台南虱目魚節，北門區農會23日也將在南鯤鯓廟首次舉辦虱目魚美味比賽暨創意料理饗宴，洪明農說，希望幫助養殖漁民行銷虱目魚，民眾多多購買虱目魚，農會並加工生產虱目魚脯、魚肉乾、魚香腸、魚丸，穩定魚價和漁民收益。

23日的虱目魚美味比賽，分鹹水組和淡水組，除比虱目魚外觀選美，也比現場取下魚肚現煮的魚肉鮮甜度來評分，前3名有獎金。現場還有農漁特產展售會，其中北門農會的產品打9折。

而推出的虱目魚創意料理有虱目魚一夜干、蒲燒虱目魚肚米糕、虱目魚肉羹、虱目魚菲力手捲、陶板蛤蜊絲瓜、西瓜綿魚肚、蒜蓉蒸蝦、三杯虱目魚香腸、虱目魚丸湯、水果等。每桌2500元早被訂光。

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