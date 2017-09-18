共享單車違停亂象惹民怨 Obike提5改善方案

享租賃單車Obike所衍生違停亂象，常令民眾跳腳。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-09-18 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕共享租賃單車Obike所衍生違停亂象，在各國都成了棘手的難題。台北市政府今天舉辦「電子商務暨共享經濟推動座談會」，Obike總經理王妍婷擔任論題「共享經濟在交通領域發展趨勢」的與談人時，提出5個改善違停亂象的方案。台北市長柯文哲也在台下聽講，不過並未對內容發言。

根據《蘋果》報導，王妍婷表示，即便是在高度發展的國家，也會有許多不守規矩的人，沒有辦法讓民眾做到百分之百不違停。Obike因此提出5個改善違停的方案，包括精準定位、差別計價及獎懲、停車格、電子圍籬及資料共享。

在精準定位方面，王妍婷坦承，由於Obike的定位系統會發生找不到車的情況，因此Obike與法國廠商研發自動定位系統，預計今年第4季上線服務。未來Obike用戶非正常開關鎖或是車輛被移置，而找不到車的情況，將會有所改善。

台北市雖有3萬個單車停車格，但定位不清，目前Obike已將資料送往美國處理，未來Obike用戶能用APP定位停車格，APP會導引用戶至合格停車格。未來將車停在合格的停車格，就可獲得折扣等差別計價。

王妍婷也表示，固定車格會破壞Obike無樁車柱的美意，未來Obike會將圖資資料贈予北市府，做為改善交通之用。

交通局長張哲揚表示，期盼Obike可以補足民眾抵目的地的最後一哩路。柯文哲也在會場全程聆聽，不過並沒有對王妍婷的內容做出發言。