鶯歌公二公園將開闢 日治古鐘樓成亮點

鶯歌古鐘樓為日治時期通報空襲的設備，戰爭結束後，常有長輩來此講古，也是當地男女約會、孩童攀爬探險的場地。圖為古鐘樓原貌。（陳重耀拍攝，鄭其維提供）

2017-09-18 20:21

〔記者張安蕎／新北報導〕位於鶯歌文化路山丘上的古鐘樓，是老一輩鶯歌人的戰爭回憶，新北市府即將開闢「公二公園」，有望將古鐘樓做為公園特色，擬設置步道及觀景平台，或古鐘樓遊具，讓民眾了解當年美軍空襲鶯歌的歷史。

古鐘樓原有二層樓高，為日治時期政府用來通報空襲的設備，二戰結束後警報功用逐漸消失，但因建築頗有特色，吸引長輩來此講古，也是當地男女約會、孩童攀爬探險的場地，未料古鐘樓因年久失修，遭921地震震垮，現僅存梁柱，但日治建材「TR磚」狀況完好，仍具文史價值。

鶯歌東鶯里長陳陸賀表示，古鐘樓位於公二公園預定地上，部分土地屬私人所有，多年來因未徵收、缺乏管理，古鐘樓隱身在荒煙蔓草中，希望公園開闢時，能一併修復古鐘樓，讓鶯歌新增一處觀光亮點。

由於捷運三鶯線設置墩柱所需，帶動公二公園開闢，該預定地上除古鐘樓，還包括停車場、生態池等，面積約1.2公頃，新建工程處初步規劃，公園開闢面積為0.84公頃，其餘則做為捷運施工用地。

新工處企劃科長魏竹威指出，經勘查發現，古鐘樓位處的土丘地質不穩，重建難度高，但土丘上視野景觀良好，具觀光潛力，若能取得私有地主同意，將在古鐘樓旁建立觀景平台與解說牌，並整理周邊雜草，設置一條木棧步道與公園串連，讓民眾可健行至土丘上憑弔古鐘樓。

魏竹威說，公園內的遊具設施，也擬結合古鐘樓意象，例如設置縮小版古鐘樓，讓孩童體驗敲鐘的趣味，同時認識在地歷史，但具體配置仍未定案。公園預計明年農曆年後進場施工、年底完工。