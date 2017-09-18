永和、福和兩校緊鄰 吹冷氣兩樣情

2017-09-18 21:09

〔記者何玉華／新北報導〕永和區緊鄰的永和國中、福和國中，從最早的男、女校，後來依身分證單、雙號入學，今年首度實施隨兄姐就讀政策，牽動學生數分配，市議員連斐璠說，福中近來升學成績表現不差，但政策、資源分配不均影響招生，要求教育局一定要公平分配資源；教育局強調兩校均衡發展，資源分配不會有差別。

連斐璠表示，身分證字號尾數雙號入學福和國中，但身分證尾數沒有「四」，每一年段學生數約少兩百人，加上隨兄姐就讀政策後，福和國中減班加劇；由於國中經費是依照班級數編列，造成班級數減少、經費減少的惡性循環。

福和國中家長會副會長俞維欣說，今年打算著手裝八年級教室；福和國中才剛完成老舊電路設備更新，連斐璠議員雖協助爭取到一百萬元，但距離安裝整個年級教室的冷氣仍有一大差距，必須靠家長會或學校自籌，對校方、家長已經困擾多年。

福和國中校長范筱蓉坦承學校經費捉襟見肘，雖有晚上租給社大使用的租金，但租金勉強只能付水電，修繕及人事成本難以負擔，甚至連改善燈管的費用都有困難。

教育局副局長黃靜怡表示，挹注各校資源會審慎考量區域內國中教育資源的公平性，以永和區永和國中與福和國中為例，經查相關補助都有符合公平性的精神，注重兩校邁向共好的發展。