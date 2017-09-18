後龍過港隧道七彩迷人 公所辦健走享受海天一色美景

鎮公所以過港隧道為主軸，串連周邊過港貝化石層、海角樂園等景點，辦理健行活動，邀請民眾一起享受海天一色的美景。（記者彭健禮攝）

2017-09-18 20:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮海濱，有3座舊海線鐵路隧道「過港隧道」，後龍鎮公所爭取經費，在隧道內裝置七彩燈飾，讓舊隧道重現光彩，成為鎮內新景點。鎮公所串連周邊過港貝化石層、海角樂園等景點，辦理健行活動，邀請民眾一起享受海天一色的美景，19日起受理報名。

過港隧道建於日治時期，穿越後龍鎮過港淺丘，形成一號、二號、三號等3個隧道，1號隧道長279公尺、二號隧道長162公尺、三號隧道長56公尺，內壁全以紅磚砌成，形成一道優美的馬蹄鐵弧形。

隨著鐵路電氣化，海線鐵道路線修正，這3座舊隧道功成身退，走入歷史。鎮公所向交通部觀光局爭取2000萬元經費，整理沿線步道、景觀台、休憩涼亭等設施，並在一號、二號隧道內，建置七彩燈飾扶手，讓擁有百年歷史的過港舊隧道群，於今夏重現光彩，吸引許多遊客造訪。

鎮公所為了讓更多民眾見識到後龍之美，將於10月14日舉辦「漫步後龍海」健走活動，路線除了過港隧道，還結合周邊過港貝化石層、海角樂園等景點，並在隧道內安排不插電音樂表演。活動免費，採報名參加，相關資訊，可洽：（037）722-181，後龍鎮公所文化觀光課。