明多雲到晴日夜溫差大 全台紫外線過量 西部空品差

2017-09-18 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕明（19日）天天氣型態與今天類似，台灣各地多雲到晴，花東及恆春半島偶陣雨、午後南部零星陣雨，白天高溫31至34度，日夜溫差較大。明日也需特別注意較差的空氣品質，整個西半部空氣品質達到敏感族群不健康的等級，出門請佩戴口罩。

據《中央氣象局》預報，降雨部分，花東及恆春半島明日偶有短暫陣雨，南部地區與各地山區中午過後因熱力作用，雲量會增多，並有零星短暫陣雨，山區活動請多加留意天氣變化。

溫度方面，今晚到明日清晨涼空氣減弱，但因天氣晴朗穩定，北台灣低溫有機會落在22到23度，其他地區低溫為24至26度。明日白天高溫則可來到31至34度，整體來說白天悶熱夜間涼爽，日夜溫差較大，早出晚歸民眾需注意保暖。

颱風方面，泰利颱風雖已遠離，但台灣北部、東半部及恆春半島仍有長浪發生，沿海作業與活動請注意風力預報與浪波預報，避免發生危險。

紫外線方面，明日全台都達過量等級，請民眾特別注意防曬。

空氣品質方面，《天氣風險》公司指出，明日西半部空氣品質達到敏感族群不健康的等級，建議民眾出門攜帶口罩，稍為避免空氣汙染的影響。而空氣汙染物有部分是來自中國，加上明日天氣穩定，汙染物也較不易擴散。《中央氣象局》也預報，明日馬祖、雲嘉南及高屏局部地區達對所有族群不健康的紅色警示，其他地區為對敏感族群不健康的橘色提醒至良好等級。