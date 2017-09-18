台南市民卡臨櫃申辦馬上領 不必再等一個月了

2017-09-18 21:38

〔記者王俊忠／台南報導〕辦台南市民卡可以臨櫃申辦，不必再等一個月了！市府表示，過去市民卡（一般卡、寶貝卡及社福卡）需送回電子票證公司製作，申辦完成流程約近4週，為縮短民眾等待時間，開辦臨櫃製卡，民眾只要帶身分證件（一般卡須自費120元）到各區公所申辦（寶貝卡到戶所申辦），現場即可製卡及領取，免除民眾為領卡往返奔波。

今天，市府民政局長陳宗彥與一卡通票證公司董事長施勝耀到南區公所宣布這項好消息並宣導台南市民卡現場製卡服務全市開辦中。

陳宗彥表示，市民卡開辦迄今，發卡數已超過40萬張，以往申辦後需等待近4週時間，現在已可在各區公所現場製卡，民眾只要帶身分證件與2吋照片（現場亦提供拍照服務）到各區公所申辦，不到10分鐘即可現場領取市民卡，享受更快捷的取卡服務。

南區公所說，台南市民卡含一般卡、寶貝卡及社福卡，即日起可至各區公所臨櫃申辦與領取。今（106）年度持市民卡搭公車享6大幹線、支線公車前8公里免費（社福卡另有公車補助優惠），公車轉乘公車享折9元雙向優惠，火車轉乘公車享折9元單向優惠，租借T-Bike前30分鐘免費騎乘，全台各縣市公共運輸也同步享有優惠，歡迎市民踴躍申辦市民卡享受優惠服務。