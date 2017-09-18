誘捕籠捉食蛇龜 古坑山區數量驟減

2017-09-18 19:52

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑山區近來發現許多誘捕籠，籠裡懸掛水果等誘餌，村民懷疑有不肖人士要誘捕食蛇龜，雲林縣府農業處指出，古坑山區食蛇龜因遭人非法捕捉數量驟減，接到民眾通報會儘速前往處理。

日前有華南的村民拍下住家附近的田裡放置許多誘捕籠的照片，其中有一個捉到一隻田鼠，村民將照片傳給華南國小校長陳清圳，陳清圳從裡面放置水果等誘餌研判誘捕籠應該是要誘捕食蛇龜。

陳清圳表示，食蛇龜其實不吃蛇，以昆蟲、魚、動物的腐肉，及青菜、水果為食，棲息在海拔1000公尺以下的淺山森林、丘陵、平原，早年雲林古坑、斗六山區很常見。

縣議員沈銘恭指出，樟湖村民以前經常在山區看到食蛇龜，幾年前看到許多外地民眾到山區誘捕食蛇龜，最近山區食蛇龜數量明顯減少，據了解，有不肖業者專門收購後再走私到中國，一隻收購價約數千元。

農業處表示，去年縣府接獲民眾檢舉古坑山區有人非法誘捕食蛇龜，會同保七第六大隊員警前往埋伏逮人，及時搶救多隻食蛇龜，民眾只要檢舉有人放置誘捕籠縣府人員都會前往查看，但除非當場逮到人且誘捕籠裡有捉到食蛇龜，否則真的很難逮到人，甚至沒入的誘捕籠還要還給放置者。

農業處強調，食蛇龜屬二級保育類動物不得誘捕、飼養，民眾不要隨意捕捉以免觸法。