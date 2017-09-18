「新豐第一陣」缺人 臉書公告徵獅腳

看東金獅陣因成立年代久遠，有新豐第一陣之稱。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-09-18 19:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕看過傳統藝陣的徵人啟事嗎？

台南市歸仁的看東里弘農宮金獅陣，因成立年代久遠，被稱為「新豐第一陣」，配合今年底同區的保西代天府建醮活動，將再度出陣，卻恐面臨人手不足的窘境，廟方拜訪轄境家戶，全力招募，文史工作者則透過網路協助，在臉書公告「徵獅腳」，引起矚目。

弘農宮委員王義德表示，金獅陣將於9月30日「開館」，儀式後隨即進行操練，這次的出陣，不僅是配合保西代天府的建醮活動，還為了爭取列入市政府的無形文化資產，希望能順利通過審查，獲得保存。

王義德說，根據耆老口述，當地金獅陣開始於清朝道光後期，由少林白鶴拳的能人傳授，屬於功夫紮實的武陣系統，除了舞獅者之外，包含頭旗、大刀、盾牌、鑼鼓等，每次出陣至少要40名成員，規模不輸宋江陣。

看東金獅陣上回出陣是2年前當地信仰中心仁壽宮建醮時，王義德提到，因社會演進，成員的召集比以往困難，距離開館不到半個月，初步盤點，這次除了固定的舊班底之外，至少仍須補足5個人，若練習時間無法配合，缺額恐會更多，很傷腦筋。

歸仁當地的文史社團「反璞歸珍」，也在臉書貼出徵獅腳的公告，協助弘農宮招募新血，負責人劉青慈指出，看東昔稱社口、楊厝，早期因民風剽悍，有「土匪庄」之稱；而金獅陣名號響亮，各廟會遶境時，常被排為先鋒陣，可見其地位。