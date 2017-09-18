東港普度才有的「冰花」 和討海人脫離不了關係

東港冰花是地方獨門絕藝。（記者陳彥廷攝）

2017-09-18 19:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆7月東港地區整月從頭到尾都有宮廟舉辦普度，東港的公廟東隆宮則是「普月尾」，紙紮大士爺今天在迎王大總理許振生的敬拜上蒼後正式開光，而每逢東港的普度才有的獨家敬獻品「冰花」，現正「水上加霜」趕工中，就要為普度儀式增色。

「鮮花為何要凍在冰裡？」，東港東隆宮明天一早將舉行普度，其中「冰花」是必備敬獻品，既美觀又降溫，可是外地人見到卻常不明所以，原來這個獨特風俗，和東港的漁業興盛有密切相關。

東隆宮董事長伍水源指出，屏東天氣熱，普度儀式時間又長，信徒早年會在供桌中間放冰塊替供品降溫，但有部分人認為只擺冰塊不夠美觀，靈機一動結合鮮花和製冰，用智慧發展出冰花這一門「獨家技術」。

東港漁港邊的老字號製冰廠「永泉」的造冰花技術，可是這個地方特有絕活的獨家製冰廠，從事製冰近50年、已78歲的老師傅劉萬金笑說，以前曾打造過有燈炮的冰花，插電後光線散射美不勝收，甚至有人攜來三牲中的魚，直接造「冰魚」，當時爭奇鬥豔的情境仍令人神往。

劉萬金說，製冰廠採低溫鹵水製冰，在製冰鐵盒內開始結冰後，看準時機將鮮花及敬獻者的名牌調整成正面插入水中，用鐵條壓住不上浮繼續冰封，經兩天兩夜的冰凍，就會出現完整冰花，過程還得逼出汽泡，才能讓冰花呈現得栩栩如生且透明乾淨清冰的冰花。

「早年『第一賣冰、第二作醫生』的榮景已不復見」，劉萬金嘆，隨冷凍技術精進，除漁業用冰量減，冰花一化就成消耗品，現在供品大多為更方便的乾貨，請他們製作冰花的信徒越來越少，難再見百「花」爭鳴的農曆7月，加上冰凍過程中需時時看顧較費工，每年1個月的特殊需求也非主要業務，地方獨門絕活恐有失傳危機，現在就盡己所能傳承技藝。