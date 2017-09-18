打造歷年香科最大王船 西港慶安宮23日取（舟參）

慶安宮總幹事方一峰（左）、厚德宮主委魏耀銘（右）手指的是被千歲爺挑中取★（左舟右參）的神榕。（記者楊金城攝）

2017-09-18 21:38

〔記者楊金城／台南報導〕列入國定民俗的西港慶安宮「台灣第一香」，明年農曆4月將舉辦戊戌香科醮典，打造王船的龍骨已由千歲爺選定佳里外渡頭厚德宮附近的神榕，將在23日上午10點前往「取（舟參）」，將打造慶安宮歷年香科最大的王船。

「（舟參）」就是王船龍骨，尺寸可決定王船大小，每科（舟參）的尺寸並由神明指定，明年戌年長度是9尺7寸2（294.5公分）。

「西港香」是台南五大香科之一，更有「台灣第一香」稱譽，每3年1科由慶安宮主辦醮典送（燒）王船，明年逢戊戌年香科醮典，是第79科。

在各地王船醮中，西港慶安宮是最具保留取（舟參）儀式的，除慶安宮王轎外，23日參與儀式的就有香境內20間宮廟的陣頭、神轎等。慶安宮總幹事方一峰表示，這儀式象徵戊戌香科醮典啟動。

為王船選（舟參）是地方大事，先從香科轄境選出6支神榕樹幹，再向慶安宮千歲爺擲筊選出，厚德宮約60歲神榕的1支枝幹獲得6聖筊，是厚德宮首次獲選，信眾十分高興，用紅綢布包覆並備香案祭拜。

佳里龍安里外渡頭是只有50多戶的小聚落，厚德宮主委魏耀銘說，廟旁神榕被千歲爺挑選取（舟參）是地方最大的光榮，廿三日（舟參）時並將舉辦「台江風雲」演武大會表演。