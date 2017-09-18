30年的等待 抽象畫大師趙無極回顧展開幕

亞大現代美術館舉辦「無極之美：趙無極回顧展」今天開幕，夫人法蘭斯瓦絲・馬凱開心站在為她創作的「向法蘭斯瓦絲致敬」畫作前。（記者陳建志攝）

2017-09-18 21:20

〔記者陳建志／台中報導〕華裔法籍抽象畫派大師趙無極，卓越藝術成就獲肯定，不但作品獲國內外重要美術館收藏，並獲選為法蘭西藝術院院士、日本天皇大賞等殊榮。2013年辭世後，成就仍獲全球藝術界懷念，在亞大現代美術館、趙無極基金會和元大文教基金會合作下，舉辦「無極之美：趙無極回顧展」，展出67件他一生不同創作風格的作品，包括創下拍賣紀錄和首度亮相的作品，歡迎大家進館欣賞無極之美。

亞大現代美術館與趙無極基金會、元大文教基金會合作舉辦「無極之美：趙無極回顧展」展期從即日起至明年3月4日結束，今天舉辦開幕記者會，包括亞洲大學創辦人蔡長海、亞大校長蔡進發、文化部次長楊子葆、趙無極夫人法蘭斯瓦絲・馬凱、元大文教基金會董事馬維建和趙無極基金會藝術總監揚・亨德根和立委黃國書等人都出席。

此次展覽收集法國和國內美術館，以及台灣收藏家收藏的作品共67件，展出趙無極一生各階段不同風格的畫作，包括15歲時創作的「有蘋果的靜物」，以及全球首次曝光，趙無極首幅大型畫作「無題：舞」，可說是近30年來亞洲最完整的趙無極作品回顧展。

文化部次長楊子葆今天出席開幕記者會時稱讚，趙無極的畫作不是簡單用中法融合來形容，也不是把書法轉換為西方藝術這麼簡單的創作演變，而是在兩種不同文化碰觸後，經過他的咀嚼而產生出一種「爆炸」性的創作風格，也因為這樣才能凸顯他的藝術成就，獲選為在法國被稱為「不朽者」的「法蘭西藝術院院士」。

此次畫展重要推手的元大文教基金會董事馬維建也透露，趙無極曾說，紅色不好掌控，因此畫作中少見紅色，不過此次展覽中的「向法蘭斯瓦絲致敬」大幅畫作中，是趙為了凸顯太太熱情、率真的個性而畫，以紅色為主要基調，可見心中充滿對夫人的感念。