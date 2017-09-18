圓山水神社修復審議 文化局挨批「出事只想輕輕放下」

2017-09-18 21:46

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市市定古蹟「草山水道系統」範圍內的圓山水神社，日前主殿柱子遭塗鴉破壞，兩側石狛犬一受損一遺失。北市文化資產審議委員會今審議該案，一致同意管理人台北自來水處的搶修計畫；文化局副局長田瑋會外受訪說，要避免類似事件，唯有加重量刑，才能有效嚇阻；文史工作者則批文化局，出事只想輕輕放下，「若石狛犬找不回，真要設置紀念解說牌，就把自己怠惰一事一併寫入。」

會中，北水處陽明營業分處主任廖介廷表示，遭塗鴉的神社主殿柱子，事件當日已油漆復原，建議不重作；右側遺失的石狛犬，仿造一隻要價廿萬元，風貌也會變調，建議努力尋回，若未尋獲可設置紀念解說牌；左側受損的石狛犬，因僅些微受損且年代已久，欲原貌恢復不易，且補上材料易變質、變色，建議不再修復；另增設六只監控設備，強化監控效果。

針對北水處的搶修計畫，文資委員一致同意，委員郭瓊瑩建議，草山水道系統屬系統性古蹟，若能製作詳細解說，能建立更完善的環境教育；委員黃士娟說，劍潭山除了除圓山水神社外，另有台灣神社石狛犬，為杜絕類似破壞事件，建請文化局安排會勘給予古物身分；文化局副局長田瑋回應，日前已會勘並登錄其古物身分。

田瑋會外受訪表示，登錄古物身分只是一步，盼檢方從重量刑，才能達嚇阻效果，會要求管理單位北水處提出民事求償。

文史工作者蕭文杰說，管理單位北水處不清楚如何維護文資，實屬正常，但文化局長期疏於指導，出包一股腦想輕輕放下，「若石狛犬找不回，真要設置紀念解說牌，就把自己怠惰一事一併寫入，因為這正是歷史一部分。」