路基拉高50公分 佳冬省道淹水常客有解

佳冬羌園路段將拉高50公分達1公里，避免淹水。（資料照，記者陳彥廷攝）

2017-09-18 19:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海的省道台17線，在林邊、佳冬路分路段遇雨易淹，汽、機車涉水通行險象環生，公路局與東港、林邊到佳冬3鄉鎮公所溝通後，祭出罕見的「省道豪雨替代路線」，今年並將斥資2500萬元拉高羌園路段路基50公分以防淹水。

省道台17線部分路段遇颱風易淹形成省道斷點，屢屢登上媒體版面，是重點災區，但因省道負擔大量交通，且得透過省道救災，等水自然退去不是辦法，公路局決定拉高路基解決水患。

公路局三工處潮州工務段表示，目前已預定9月底可順利發包佳冬羌園路段的工程，避開汛期外的半年可完工，起點從羌光路口往南到羌園二號橋南邊，共1公里左右的路基加高50公分。

林邊磘仔口橋段則預定以該橋往北250公尺、往南70公尺，接上已拉高路段的短期拉高計畫因應，但因工程牽涉南埔埤堤岸拉高加寬的區域治水規畫，將橫向聯繫縣政府再作決定。

官員說，主要任務為使省道交通順暢，才會採拉高路基方式處理，羌園路段已與居民充分溝通，且據縣府的水文資料，已設計夠寬夠多的箱涵排水，不會成為擋水牆，豪雨替代路線以牌告方式告知，未來採半半施工，請民眾行經時注意路況，至於居民希望羌園拉高範圍再往南延伸，未來完工後會視排水情況作憑斷。