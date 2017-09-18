陳菊親頒身分證 麥蕾修女開心喊「哇係台灣人」

校友親吻並擁抱麥蕾修女，恭喜她成為台灣人。（記者陳文嬋攝）

2017-09-18 18:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市文藻外語大學84歲英籍榮譽教授麥蕾修女來台44年作育英才，更扮演國際外交推手，市長陳菊今親自頒贈國民身分證及戶籍謄本，肯定她「比台灣更像台灣人」，為台灣外語教育立下典範，麥蕾修女開心「落」台語「哇係台灣人」，成為高市首位殊勳歸化國籍的外籍人士。

授證典禮今於文藻外語大學登場，天主教高雄教區總主教劉振忠等人也到場祝賀，陳菊親自頒發國民身分證及戶籍謄本，麥蕾修女感謝陳菊頒給她「榮耀」，當她拿到身分證時，真情流露親吻陳菊臉頰，開心說「今天是我生命中最特別的一天」，面對媒體詢問會不會說台語，當場說出「哇係台灣人」。

麥蕾修女拿到身分證的一刻，驚呼「很難想像自己是台灣公民了」，但其實她是台灣人已經很久了，「台灣是我的家」，她說台灣人很友善、熱情，雖然她的眼睛是藍色的，但大家不把她當陌生人，都是她的好朋友，讓她知道她屬於台灣。

陳菊致詞時表示，麥蕾修女民國62年來台任教於文藻，奉獻台灣長達44年，致力撰寫英文教育專書，並建構完備英文科課程架構及教學系統，奠定外語教育基礎，培育無數宗教、國貿及外交等專業人才。

陳菊感謝麥蕾修女對於台灣外語教育的無私貢獻，是第二屆「弘道獎」首位獲獎的外籍教師，為台灣這塊土地培育無數專業人才，也曾多次參與海外國際交流，對國民外交貢獻良多。

陳菊說，台灣有許多神父、修女於偏鄉地區用愛奉獻協助弱勢，精神同樣令人感佩，麥蕾修女是高市首位以殊勳身分取得國籍的外籍人士，感謝她對台灣的愛與付出，「比台灣更像台灣人」，成為真正的國民及高雄市民。

相關影音