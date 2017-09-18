核安演習21日登場 參與人數將首度破萬

原能會說明核安演習內容。（記者楊綿傑攝）

2017-09-18 18:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕為落實核能安全演練，原能會將於921國家防災日，在核二廠附近地區進行106年核安第23號演習，預估動員民眾、學校師生及相關機關將達1萬人，亦邀請美國、日本、法國等外賓參與，並進行交流。

原能會表示，此次演習新增了臨時狀況下達，用以考驗各單位對突發狀況的應變及處置能力，且將於核二廠內進行2套劇本現場隨機抽點，無預警測考，對核二廠緊急應變可以直接驗證。而其演練重點包括大屯山火山爆發、強震、事故通報處理、核電廠安全防護、輻傷醫療演練等等。

原能會也說明演習數日的流程，9月21日由核能二廠從白天到黑夜執行廠內機組搶救演練；9月22日模擬事故惡化，進行警報、手機簡訊及災防告警細胞廣播訊息（CBS）發放，由新北市政府、基隆市政府及輻射監測中心分別執行室內掩蔽、旅宿業者勸離疏散示範演練、交通管制、國中小學生與弱勢族群預防性疏散、輻傷救護，以及空中輻射偵測及飲用水質檢驗演練等；9月23日執行萬里地區陸海域環境輻射偵檢及收容所民眾安置等作業；本次實兵演練預計動員民眾、學校師生及相關機關等應變人員將超過1萬人。

核能技術處處長廖家群表示， 此次的演習動員規模，是人數最多的一次，去年大約參與人數有8千多人，今年則超過1萬人，也是首次超過萬人參加演習。而今年也正式邀請多國人士參與演習觀摩，包括美日法等，希望可以藉此進行交流。

原能會也提醒，9月22日上午9時50分將在核能二廠緊急應變計畫區內之新北市境內發放核子事故警報及手機簡訊，同時透過災防告警細胞廣播訊息（CBS）進行新北市全區基地台覆蓋區域通知，下午2時則於鄰近核能二廠緊急應變計畫區8公里之基隆市境內發布核子事故警報及手機簡訊，同時以CBS進行基隆市全區基地台覆蓋區域通知，請聽到警報或透過手機簡訊、室內電話、電視等，得知演習訊息的民眾不用驚慌。