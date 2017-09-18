這所小學學童努力看書 能獲得賣場自由購的機會

光復國小鼓勵閱讀有新點子，全校50大閱讀達人可赴賣場選購價值50元自己愛的商品。（圖：光復提供）

2017-09-18 19:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕愛看書真好！台中市中區光復國小鼓勵學生閱讀有新點子！學校選出全校50大閱讀達人，在教師陪同下，赴賣場選購價值50元的商品，獲選學童開心逛街，更有人說，看好書又可以享受自由購，以後還要繼續努力看書。

光復國小推廣閱讀教育，希望從小學幫助學童建立閱讀習慣，學校除利用晨間時光出故事探索樂園外，也設立閱讀小碩士、小博士、光復閱讀護照等活動，獲閱讀小博士榮譽的學生還能跟校長合影及共進早茶等，多元鼓勵學生多讀好書。

考量暑假長達2個月，光復國小校長林筆藝跟學生約定，只要善用暑假多看好書且做得好的學生，會送上「大驚喜」；學校開學，從各班學生暑假閱讀16本以上好書且寫下閱讀心得中，選出心得佳作，共有50名學生可獲驚喜。

林筆藝揭曉50名閱讀達人可獲得50元自由購的機會，帶著閱讀達人前進學校附近的賣場購物，每名學童自由選購自己喜歡的商品，享受「閱讀樂陶陶」的獎勵。

學童多仔細算拿取額度內自己喜愛的餅乾、飲料，有學童甚至精打細算到能用50元買到一顆柚子加餅乾，連大家都佩服學童簡直是購物達人等級。

獲自由購資格的陳姓學童說，看好書又可以享受自由購，實在是「太賺了」，以後要繼續努力看書；另一名王姓學童也說，下次也要拉好朋友一起看書，這樣下次就可以一起自由購一起分享食物。

林筆藝說，辦閱讀自由購活動，主要盼能讓學童體會樂趣，形成更愛閱讀的循環，或啟蒙更多學生加入閱讀行列。