偏鄉台東積極提振棒球運動 是誰在扼殺高雄體育發展？

高苑工商孕育的現役美國大聯盟球星陳偉殷（左）與林子偉（右）。（記者洪定宏翻攝）

2017-09-18 19:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕台東縣上月訂定「高級中等以下學校推展棒球運動注意事項」，列棒球重點學校校長的遴選，將以具棒球背景者優先，且於任期內不得廢除棒球運動。消息一出，震撼高雄棒壇，行政院體發會副召集人與基層校長都呼籲市府積極參考，凸顯改革高雄體育已迫在眉睫。

球是圓的，任何比賽都有輸贏，必須展現運動家精神，正面看待！要培訓出技術與品性兼具的運動員，學生、教練及家長都需要被尊重及關心，如果官員只以成績跟交情，當作資源分配的唯一標準，高雄棒球甚至體育發展，將淪為「明日黃花」！

高苑工商為台灣孕育陳偉殷及林子偉兩大現役美國大聯盟的國際球星，受到總統蔡英文讚揚，但學校每年投入高達八百萬元經費培訓人才，政府補助有限，董事會及校方必須四處籌錢維持運作，很辛苦卻必須努力，動力來自對台灣體育運動的使命感。

然而，正當民意渴望台灣球員站上國際舞台發光發熱之際，到底是誰在拉努力衝刺的基層球隊後腿？是誰企圖將訓練有素的「正規軍」降格，甚至收攤？種種民怨持續發酵。

高雄棒球史在二○一三年至二○一五年陷入最黑暗時刻，多達十八名學生球員慘遭狼教練性侵。二○一五年媒體連續披露後，儘管教育局亡羊補牢宣導，但為何事先防範作為不足？誰該負責？外界看不到市府的檢討，更奢談要官方公開資源分配標準及數據「這等小事」。

台東的資源遠少於高雄，為何偏鄉的縣府能痛定思痛，提出受到高雄體育界肯定的振興棒運方法？高雄市政府呢？