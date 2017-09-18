澎科大跨國合作 展開25天澎湖海域資源研究

跨國研究團隊調查海洋資源，了解海洋生物愈來愈少的原因。（記者劉禹慶攝）

2017-09-18 18:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西元2058年人類將無魚可吃！這不是玩笑話，而是世界自然基金會WWF分析報告提出的警訊；國立澎湖科技大學〈澎科大〉與葡萄牙Aveiro大學及荷蘭萊頓大學跨國際海洋合作研究，即日起展開，進行為期25天澎湖海域研究採集。

澎科大校長翁進坪表示，澎湖周邊海域有中國沿岸冷流、黑潮支流及南中國季風流等3股海流經過，在冷暖流交會，造就澎湖生物多樣性及漁業資源豐富的海域。但近年來，過多漁獲與大小通吃捕魚方式，讓澎湖海洋生物資源陷入瀕臨崩潰之困境，至今幾乎無魚可捕，因此如何保育及復育海洋資源，是目前澎湖最主要課題。

擔任計畫聯絡人的澎科大教授黃俞升表示，這次國際合作團隊由葡萄牙Aveiro大學生物暨環境與海洋研究中心教授Daniel Cleary博士領隊，一共5位研究人員，加上澎湖科大5位教授，組成10人研究團隊，主要研究海域為澎湖週邊海域及南方四島國家公園進行野外生物採集研究，扮演資源保育重要角色。

未來研究成果會發表在國際知名期刊，跨國研究團隊也讚許澎湖週邊優良天然海域，並對澎湖劃設南方四島保護區，也給與高度肯定與正面評價，保護區對澎湖環境保育有非常巨大的正面效果，對漁民未來永續捕魚及資源復育有重大意義；透過調查資料，分析全球環境變遷對海洋生物衝擊，並提高澎湖未來海洋環境保育及應用科學發展成效。