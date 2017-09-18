疫病》境外移入登革熱再添一例 南投全面噴藥防治

2017-09-18 18:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投境外移入登革熱確定案例再添1例，令南投市公所不敢等閒視之，今日起將針對全市34個里展開為期5天病媒蚊噴藥消毒防治工作，並將執行時間安排在深夜10時至隔日凌晨3時之間，減少對民眾工作與生活作息的影響。

登革熱病媒蚊幼蟲期數量係以「布氏指數」作為代表，2級以下屬於安全區，儘管南投縣目前仍無疫情警戒區域，惟日前1名女大學生從泰國旅遊入境返回南投住家後，出現持續高燒症狀，經醫院篩檢，確定是罹患登革熱，也是今年縣內第3起境外移入的確定案例。

儘管該女大學生經隔離治療後，也已痊癒，惟南投市係公所、縣府及省府3級所在地，機關團體、學校林立，萬一出現疫情後果不堪設想，公所遂決定對全市34個里展開第2次噴藥防治工作，惟因之前在白天執行時，藥劑噴灑後衍生的煙霧，令部分商家埋怨影響生意，此次公所遂將執行時間調整在夜半三更的時段，以平息民怨。

南投市長宋懷琳指出，噴藥只是治標，根本之道在於環境清潔，且登革熱防疫工作，人人有責，呼籲市民配合消毒防治工作，也能一起動起來，將住家周邊易成為病媒蚊孳生源的容器或青苔好好清理，共為防治疫情盡分心力。

南投市各里環境噴藥時間表如下：

18日光輝、光華、光榮、光明、營北、營南；19日南投、三民、龍泉、仁和、康壽、崇文、彰仁；20日平山、永豐、新興、福興、漳和、漳興；21日平和、三和、三興、永興、福山、鳳鳴、鳳山；22日內興、內新、東山、軍功、千秋、振興、嘉和、嘉興。