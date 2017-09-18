金正恩、川普高雄對決 不比武器比「腦袋」

你認為川普比較傳神，還是金正恩比較神似，由你來評斷！（記者張忠義攝）

2017-09-18 17:39

〔記者張忠義／高雄報導〕）北韓飛彈咻咻叫，惹得老美噗噗跳，兩國不斷隔空交鋒，到底誰佔了上風？高雄市今天有一場金正恩與川普的對決，但比的不是國防武器，而是兩個人的腦袋，看誰比較有搞「頭」。

台灣美容美髮國際協會今天在高雄舉辦一場髮雕髪藝活動，邀請美髮從業人員進行最新髮藝觀摩，主辦單位特地安排北韓領導人金正恩與美國總統川普同台「亮相」對決，由髪雕大師「Allen 」與油頭造型大師「英姐」，公開較勁，看是髮雕的川普比較傳神，還是油頭的金正恩比較神似，就由你來評斷！

這場精彩的油頭爆雕髮發表秀，現場還出現栩栩如生的安娜貝爾與蒙娜麗莎的微笑，雖然髮雕的金正恩向川普不停叫囂，但最後還是相互揮手擁抱，也希望北韓與美國能真正握手言和。

資深髮雕設計師Allen專門在客人頭上剃出各種造型，包含電影明星和卡通人物，都難不倒他，他專門把頭髮當畫布進行創作，他表示要在頭上把人物刻劃的好，首先要維持手的穩定度，不小心滑一下，可能就會無法挽回，而且最重要的就是眼神，如果眼神沒出來，其它刻多像都沒用。

另外油頭造型大師「英姐」，創造出的金正恩油頭也非常神似，他們希望藉由這次比賽進行一場君子之爭，化干戈為玉帛，促進世界和平！