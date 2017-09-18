職人就是Maker 「專注做好一件事」

2017-09-18 17:29

〔記者何玉華／新北報導〕「專注做好一件事」! 新北市府一樓大廳正展出「新北在地職人系列展覽」至23日止，充滿手感溫度的職人工具傳載即將失傳的技術，堅持雕模澆鑄、手工篆刻的三峽職人吳契憲說「一吋十分，刻畫憑心」，每個作品都像詩句般，充滿了深厚的情感。

新北市政府勞工局長謝政達表示，職人展是創客系列活動之一，創客的精神跟職人傳統技術的「動手做」概念相呼應，透過20名在地職人的展出，展現傳統歷史文化技藝的銜接與傳承，希望讓更多人看見職人的堅持與專注，尊重職業技術；三峽職人展只是個開始，未來職訓中心將持續調查各區職人，讓更多年輕人認識、學習動手做各項技藝。

首波在地職人系列展與三峽在地團隊「甘樂文創」合作，盤點巷弄間堅持傳統工法，努力創新延續的在地職人，包含在地特色的藍染、傳承百年的製油，以及打鐵、糊紙、笛簫、木桶、粉線雕、金工、木雕、篆刻、製琴、豆腐、製皂、陶藝、製餅、糖蔥、製茶、西服、挽面、製麵等。

手工篆刻職人吳契憲說，銅印約從漢朝開始，現在會刻的人愈來愈少，他希望把這個古代的技藝找回來；一聊起印章就停不下來的吳契憲說，「木頭章、電腦刻印太普遍了，沒什麼價值，用一個銅製的好印章、開運章，會讓大家重新理解印章的價值。」他親手雕模澆鑄，改良傳統雕刻刀和印床等工具，堅持手工篆刻，讓銅印不朽且發亮。