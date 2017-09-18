醫病》心房顫動新療法 冷凍氣球消融與三Ｄ立體定位電燒

成大醫院心臟內科醫師陳儒逸（左）、李柏增（右）指冷凍氣球消融與三D立體定位電燒是心房顫動的新療法。（記者王俊忠攝）

2017-09-18 17:08

〔記者王俊忠／台南報導〕有高血壓病史的51歲男性，常喝酒引發心悸、胸悶，經心電圖檢查證實為陣發性心房顫動，雖經適當藥物治療仍會發作，做過冷凍氣球消融術治療後，症狀已緩解。

成大醫院醫師指出，過去心房顫動以藥物治療為主，但抗心律不整藥可能有副作用，近幾年導管治療技術日益成熟，使用冷凍氣球消融或3D立體定位電燒，是治療心房顫動新主流。

成大醫院心臟內科醫師陳儒逸、李柏增說，使用冷凍氣球消融或3D立體定位電燒，執行面略有不同，但原理都在消除肺靜脈中不正常的電氣反應。這兩種療法都從鼠蹊部進入以微創方式進行，3D立體定位電燒需要麻醉、耗時較長但花費較少；冷凍氣球消融不需麻醉，耗時短、但花費較高。一般術後1-3天即可返家，不需長時間復健與休養。

成醫心臟內科主任劉秉彥表示，成醫近年致力心房顫動的介入治療，心臟血管內科心律不整團隊陸續引進心臟3D立體定位儀器及冷凍消融儀，是南台灣領先、唯一可提供患者做冷凍氣球消融治療的醫學中心，目前治療案例的成功率逾9成，病人經過冷凍氣球消融或電燒治療後，有機會停掉抗心律不整藥或減低劑量，改善生活品質。

醫院說明，受限於健保對這兩種新療法無法完全給付，須自付部分費用，加上有的患者與家屬擔心手術風險，國內心房顫動患者接受冷凍氣球消融或電燒的比例仍然偏低，尤其是雲嘉南地區更低，因南台灣能執行心房顫動介入治療的醫院極少，多數會被轉介到北部醫院，但這對家屬在術後照顧與患者回診相當不便，近幾年成醫在心律不整與心房顫動積極投注人力與資本，成為南台灣治療重鎮，能嘉惠南部患者。