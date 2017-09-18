醫病》癌末母想看女兒扯鈴表演 醫院、學校合作圓心願

張秀妹斜躺在輪椅上，在國小禮堂內，欣賞女兒及同學的演出。（記者彭健禮攝）

2017-09-18 16:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮維真國中一年級女學生「小君」，曾是後龍國小扯鈴隊好手，自小由母親張秀妹獨力拉拔長大，家境清苦，但母女情深；無奈，張秀妹癌末，住院接受安寧照護，她想再看看女兒扯鈴。經醫院及維真、後龍兩校合作，邀集小君國小隊友，今天下午在後龍國小演出，一圓張秀妹的心願。

張秀妹在醫院醫師、護理人員陪同下，搭救護車到後龍國小，並在醫護人員協助下，斜躺在輪椅上，在國小禮堂內，欣賞女兒及同學的演出；張秀妹因病十分虛弱，但她全程目不轉睛，於扯鈴表演完後，也向學生們說：「謝謝同學！」

演出的學生，都是小君於國小時的扯鈴隊友，與小君一樣，都已從後龍國小畢業，但都自願回校，再與小君同台，表演給小君的媽媽欣賞。

「小君」的父親早年就過世，由張秀妹靠著擴大就業方案等短期工作，辛苦拉拔女兒長大；小君就讀後龍國小後，二年級時加入扯鈴隊，除與團隊屢屢奪得佳績，個人也表現出色，是扯鈴隊中的好手。張秀妹身體健康時，也經常陪同學校扯鈴隊出征。

但張秀妹於三年多前，因身體不適、頻頻有流鼻血症狀，到苗栗縣大千綜合醫院就醫，診斷罹患鼻咽癌三期，但因家庭生計全仰賴她張羅，張秀妹為了工作，無法定期複診、完成療程，除非真的不舒服了，才再回院。

今年初，張秀妹再度回到醫院，醫師發現她的腫瘤已轉移到肝臟，為癌症末期，十分嚴重，才住院接受安寧照護。

張秀妹於日前向護理人員表達，想看女兒表演扯鈴，經醫院及維真、後龍兩校合作，邀集小君國小隊友，今天下午在後龍國小演出，一圓張秀妹的心願。