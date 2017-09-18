助街友戒酒 人安還要在雲林辦「寒士慶中秋」

2017-09-18 17:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕人安基金會到雲林，要協助寒士（街友、待拉單媽、社會邊緣人）找工作，除了開收容中心，斗六站設有10個床位供這些寒士過夜，還協助街友戒酒，希望他們慢慢離開街頭；另中秋即將到來，基金會將舉辦「寒士慶中秋」活動，讓寒士也能感受過節的氣氛。

人安基金會雲林平安站長楊宗賢表示，人安臨時收容中心有10個床位，目前收容8名過去流落街頭的寒士，現在夜間有「家」可歸，在人安協助下，有人打零工、有人做資源回收，生活慢慢上軌道。

楊宗賢指出，寒士常有酗酒問題，收容所規定站內不得喝酒後，長期住宿的8人中有6人戒酒，其他兩人則偶爾喝喝小酒，生活習慣大幅改善。

人安服務個案統計，老殘的寒士佔66%，年老易體衰、行動不便，故今年中秋關懷為特別寒士準備拐杖傘，讓寒士能遮陽擋雨、行走時支撐身體；中秋活動中將發放的保佑包，內含拐杖傘、中秋應節禮品（月餅、柚子）、洗髮乳、香皂、牙膏、牙刷及秋季衛生衣褲，讓寒士能感受應節氣氛，維持身體清潔。

中秋節即將到來，雲林平安站9月27日上午將邀請120位寒士參加「寒士慶中秋」活動，以扶持寒士為主題，發給每人一個保佑包，盼大眾共襄善舉，認捐600元保佑包，加入扶持寒士行列，劃撥帳號：50373031，戶名：人安基金會，備註：中秋，愛心專線：05-532-0021。

立委劉建國也表示，寒士如果能獲得政府與社會的照顧就能平安，社會也就能平安，希望匯集社會的力量，讓寒士能重溫「家」的感覺，早日回歸正常生活。