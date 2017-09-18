醫病》她有巧克力囊腫 中醫調理成功助孕

2017-09-18 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕正值適婚年齡的30餘歲熟女，5年前檢查出有巧克力囊腫，經中醫調理體質1年，婚後不久即順利懷孕，11月將替身為長子的丈夫順利添丁，家人均十分開心。

30餘歲的熟女長年均有月事不順的困擾，甚至經期前後都飽受下腹部疼痛之苦，另還伴隨腰痠、胸部悶脹等不適，5年前到醫院檢查，才檢查出有巧克力囊腫，但當時因為年輕，熟女不以為意。

直到1年多前，因與男友論及婚嫁，熟女顧及將步上紅毯，嫌自己小腹微突不好看，找上中醫師希望減重，蓮樺中醫診所中醫師林育誠診斷後，發現她有虛寒體質，加上氣血不順問題，熟女才提及自己長年經期不順及有巧克力囊腫。

林育誠考量熟女即將結婚且已將屆高齡產婦的年紀，又巧克力囊腫可能影響生育能力，建議她要及早調理身體，為婚後生育及早做準備；熟女考量男友是家中長子，準公婆多次不斷明示暗示希望能及早抱孫子，讓她受中醫師建議開始調理體質。

林育誠說，巧克力囊腫因經血瘀積會造成氣血不順，經用桂枝、茯苓等中藥替熟女活血化瘀及理氣，消除月經疼痛、血色暗紅等問題，調理約1年。

去年10月熟女結婚，今年3月就傳出好消息，預產期是11月，已身懷六甲的熟女開心回中醫診所報喜，直說，結婚後才真正感受到生育的壓力，加上身邊有年紀相仿的友人結婚7年均沒有好消息，沒想到她能這麼快順利懷孕，十分感謝中醫師的幫忙。

林育誠說，看到她從熟女升格成孕婦，也很替她開心。