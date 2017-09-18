好市多服務員結帳時要這樣做？ 網友聽完氣到快暈倒

美式賣場好市多受到許多民眾歡迎。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-09-18 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）受到許多民眾歡迎，不少民眾都會到好市多「掃貨」，但有網友在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」詢問：「現在好市多結帳時，服務人員都不幫忙把客戶買的東西放到推車上了嗎？以前不是都有？」卻意外惹來諸多網友批評。

針對原PO的詢問，許多網友都紛紛批評該網友：「你的手呢？」、「台灣鯛就是這樣，幫忙久了就變成理所當然。」、「你沒手嗎。還是哪裡不方便？」、「本來就沒阿，自己放會怎樣嗎？」、「你態度沒有很差，但觀念不對。」、「你知道有手這個東西嗎？」

但是也有網友幫忙緩頰，認為原PO詢問的態度並沒有很差，不用小題大作，並留言表示：「其實自己放也安心，確定刷過東西是否有放進來。」、「版主可能是詢問態度，但是文字無情，如果有人幫我放我感恩，沒人放就自己放而已。」、「有幫放請感恩，沒幫放是剛好。」

另外則有網友提出不一樣的看法，表示顧客要自己拿還要結帳，多少會讓結帳的速度變慢，這時候當然可以節省人力讓顧客自己裝，但是後面就會越排越長，該網友也強調「什麼事情都有兩面，沒必要酸成這樣」。